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إصابة 4 جنود عراقيين بتفجير استهدف دوريتهم شمال شرقى بعقوبة

السبت، 31 مارس 2018 02:26 م
إصابة 4 جنود عراقيين بتفجير استهدف دوريتهم شمال شرقى بعقوبة الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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أصيب 4 جنود عراقيين اليوم السبت، فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شمال شرقى بعقوبة .

وقال مصدر عسكرى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش أثناء مرورها على الطريق الرابط بين منطقتى عمر مندان وأم الغزلان أطراف ناحية قره تبه شمال شرقى بعقوبة"، وأوضح أن الانفجار أدى إلى إصابة 4 من أفراد الدورية تم نقلهم إلى مستشفى قريب.

من ناحية أخرى، ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبى العراقى أن فرق هندسة الميدان محور بيجى (شمال تكريت) فككت 95 عبوة ناسفة، وعالجت عشرات الألغام، فضلا عن رفع مئات المقذوفات الحربية التى خلفها داعش فى منطقة الطاقة الحرارية فى بيجى.

وأشار البيان إلى أن الفرق مستمرة بتطهير كل الأراضى والحقول المفخخة والدوائر الحكومية.

من جهة أخرى أكد عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى ،عبد الخالق العزاوى، اليوم السبت، أن الحشد العشائرى فى ناحية العظيم شمال المحافظة فى حالة استنفار قصوى بسبب نشاط تنظيم "داعش" فى صلاح الدين .

وشدد العزاوى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - على ضرورة شن عملية عسكرية لإنهاء وجود داعش على حدود ديالى مع صلاح الدين لتأمين القرى والمناطق المحررة لافتا إلى أن تكرار مسلسل الهجمات عليها مؤشر سلبى".

وأضاف العزاوى، أن قرى العظيم فى حالة إنذار على مدار الساعة،مشيرا إلى ضرورة تغطية تلك الأجواء بالطيران الحربى نظرا لأن حركة "داعش" لم تقتصر على الليل، بل لديه نشاط واضح خلال النهار ويمكن رؤية تحركاته عن بعد.

 

 

 


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