إزالة 5 مقابر مخالفة فى قرية البساتين بدمياط

إزالة 5 مقابر مخالفة فى قرية البساتين بدمياطالسبت، 31 مارس 2018 02:13 م
إزالة 5 مقابر مخالفة
دمياط معتز الشربينى
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نجحت الوحده المحلية بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط فى إزالة 5 مقابر تم بنائها بالمخالفة للقانون.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام عثمان بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 55م2 بقرية الخلافية التابعة لقرية عزب النهضة حيث تم رد الأرض لأصلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذها لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بشأن التعامل الفورى مع أى تعديات على الأراضى الزراعية.
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