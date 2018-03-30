وكيل تموين الأقصر: وصول 2463 بطاقة تموينية.. ويؤكد: جار تسليمها لأصحابها







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن وصول 2463 بطاقة تموينية جار فحصها وتسليمها إلى الإدارات والمكاتب التموينية حتى يتم تسليمها إلى أصحابها، حيث إنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد وتالف أو إصدار جديد، لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه منذ بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة فى أول يناير 2018 حتى الآن، بلغ إجمالى البطاقات التموينية الجديدة ما بين بطاقات بدل تالف وبدل فاقد واستخراج بطاقات جديدة وحالات فصل اجتماعى 8590 بطاقة تموينية.

وأشار الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، إلى أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتضمن صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أي من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هي صورة بطاقة الرقم القومي، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.