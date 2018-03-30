video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرين

الجمعة، 30 مارس 2018 06:42 م
وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرين المواد الغذائية أرشيفية





شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

قال فتحى محمد حسن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، إنه تم ضخ 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال الشهرين الأخيرين، جاء ذلك فى تصريح له اثناء مناقشة المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء لدور الجهات التنفيذية فى توفير احتياجات الأهالى،  فى اجتماع عقد بالمحافظة.

 

وأوضح مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، أن هذه الكميات تم نقلها عبر 8 قوافل لافتا أنه يقدر أن هذه الكميات تكفى حاجة المستهلكين فى المحافظة حتى 6 شهور قادمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء: القوات المسلحة تضخ 25 طن مواد غذائية يوميا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظة شمال سيناء

العريش

سيناء




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

انطلاق أولى رحلات الأقباط للقدس.. الأسعار تتراوح بين 26 و 40 ألف جنيه.. الأعداد تراجعت 20% عن العام الماضى بسبب قرار "ترامب" بشأن المدينة المقدسية.. والكنيسة: موقفنا من الزيارة لم يتغير منذ عصر البابا شنودة

انطلاق أولى رحلات الأقباط للقدس.. الأسعار تتراوح بين 26 و 40 ألف جنيه.. الأعداد تراجعت 20% عن العام الماضى بسبب قرار "ترامب" بشأن المدينة المقدسية.. والكنيسة: موقفنا من الزيارة لم يتغير منذ عصر البابا شنودة

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة