وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرين

وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرينالجمعة، 30 مارس 2018 06:42 م
المواد الغذائية أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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قال فتحى محمد حسن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، إنه تم ضخ 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال الشهرين الأخيرين، جاء ذلك فى تصريح له اثناء مناقشة المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء لدور الجهات التنفيذية فى توفير احتياجات الأهالى، فى اجتماع عقد بالمحافظة.
وأوضح مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء، أن هذه الكميات تم نقلها عبر 8 قوافل لافتا أنه يقدر أن هذه الكميات تكفى حاجة المستهلكين فى المحافظة حتى 6 شهور قادمة.
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