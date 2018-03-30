ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة ، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة قطاران بحمولة إجمالية بـ 2710 طن قمح وغادر 94 سيارة نقل محملة بـ 4503 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171072 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 300 طن ملح و 2282 طن فوسفات .