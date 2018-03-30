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مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والحوثيين فى تعز

الجمعة، 30 مارس 2018 08:21 م
مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والحوثيين فى تعز الجيش اليمنى - أرشيفية





(أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية بوقوع مواجهات عنيفة فى مديرية حيفان بمحافظة تعز، بين قوات الجيش اليمنى والحوثيين، فى عدد من المواقع بعد أن نفذت قوات الشرعية هجوما واسعا على مواقع الميليشيات فى تبة سعيد طه وتبة العبلية ومنطقة الهجمة جنوب حيفان.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أن الميليشيات فجرت الطريق بين تعز وعدن، تحسبا لإعاقة أى تقدم أو عملية عسكرية قد ينفذها الجيش اليمنى فى حيفان، خصوصاً بعدما منيت الميليشيا بعدد من الهزائم فى الجبهات المجاورة لحيفان كالقبيطة وكرش.

وفى جبهة كرش، تمكنت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية اليوم من تحرير عدد من المواقع غرب عزلة كرش بالأطراف الشمالية لمحافظة لحج، من بينها سلسلة جبال شيفان والطويلة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تحرير جبل اقبل وقردوف ومنطقة السحى شرق مديرية خدير التابعة لمحافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضها أفراد الجيش مع مسلحى ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي.

 


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