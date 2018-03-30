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محافظ القليوبية: توقيع الكشف الطبى على 650 شخصًا بقافلة طبية فى قرية حلابة

الجمعة، 30 مارس 2018 08:52 م
محافظ القليوبية: توقيع الكشف الطبى على 650 شخصًا بقافلة طبية فى قرية حلابة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية





القليوبية-نيفين طه
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن أنه تم توقيع الكشف الطبى على 650 حالة ضمن القافلة الطبية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير يومى 29 ، 30  مارس 2018 للكشف وعلاج أمراض الرمد وذلك بمركز طب الاسرة بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب، وقد خلال القافلة تقديم العلاج الطبى للمرضى بالمجان لأهالى القرية والقرى المجاورة ومن يحتاجوا لعمليات جراحية سيتم تحويلهم إلى مستشفيات متخصصة بالقاهرة. 
 
وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسة مصر الخير والمحافظة مستمر بشكل دائم ومتصل، وسيتم عمل قوافل طبية أخرى فى عدد من قرى المحافظة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية، حيث أن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة لتحقيق طموحات أبناء القليوبية. 
 
وفى سياق متصل، أكد عشماوى على الاستمرار الدائم فى إقامة تلك القوافل الطبية، خاصة فى القرى، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، وتوعية الأهالى بكيفية التعامل مع أى مرض والوقاية منها وتهدف تلك القوافل الطبية خدمة أبناء القليوبية.

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