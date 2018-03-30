مباحث التموين بالقليوبية تضبط 5 مصانع غير مرخصة

القليوبية - نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة، أسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، لمدير مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصه بمناطق بنها وقليوب.

أسفرت الحملة عن ضبط "فاطمه. س، مسئولة عن مصنع حلويات شرقية وذلك لإدارتها المصنع بدون ترخيص ، ومحمد. م مسئول عن مصنع ملابس جاهزة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامه تجارية غير مسجله" ALIen "، ومحمد. م مسئول عن مصنع لتصنيع الحلاوة، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامه تجارية غير مسجله "العياد "، وخالد. م، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامه تجارية غير مسجله " SPeeD"، وحسام. م، صاحب مصنع لتصنيع كشافات كهربائية ، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.