قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان 12 ساعة .. مساء اليوم

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان 12 ساعة .. مساء اليومالجمعة، 30 مارس 2018 04:16 م
قطع المياه - أرشيفية
أسوان- عبد الله صلاح
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه مساء اليوم الجمعة، عن 3 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة متواصلة.
وأوضحت الشركة فى بيان لها، بأنه نظراً لإجراء أعمال الإحلال والتجديد لرافع مياه المحمودية 1، 2 مما سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة الشيخ هارون بداية من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة وأيضاً منطقة خلف المسلة ومنطقة أنيس بمطلع المحمودية وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 30/ 3 /2018 وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31/3/2018.
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
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