فيديو.. اشتباكات بين قوات الاحتلال ومتظاهرين بغزة فى ذكرى "يوم الأرض"







كتب محمد شعلان

نشبت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة خلال تدفق آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، قرب الحدود بين غزة وإسرائيل فى مسيرة احتجاجية اطلق عليها "مسيرة العودة" دعت إليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين.

واستشهد 8 شبان فلسطينيين وأصيب أكثر من 550 آخرين فى المواجهات التى أندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى.