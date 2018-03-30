فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجويةالجمعة، 30 مارس 2018 01:45 م
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية ، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة ، فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.
وبدأت إدارتا حركة السفن والخدمات البحرية وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة ، كما بدأت فى دخول سفن المخطاف الخارجى الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.
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