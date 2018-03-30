"فايننشال تايمز": زيارة محمد بن سلمان لستاربكس هدفها تغيير صورة الرياض







كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على انتشار صور جديدة لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المرة ابتعدت الصور عن الرسمية إذ كان فى أحد فروع سلسلة المقاهى الشهيرة "ستاربكس" بنيويورك، مع رجل الأعمال، مايكل بلومبرج، عمدة نيويورك السابق ومؤسس وكالة بلومبرج.

واعتبرت الصحيفة، أن الأمير محمد بن سلمان حاول منذ وصوله إلى الولايات المتحدة إلى تغيير الانطباع العام عن المملكة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل صورتها أمام العالم، لاسيما مع خطة الإصلاح التى يتبناها ولى العهد، والتى تشهد الكثير من الإجراءات الجريئة مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، موضحة أن العلاقة بين المملكة والبيت الأبيض فى أفضل أشكالها منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الرياض الآن هو إقناع الشركات الأمريكية بالاستثمار فى المملكة وتوفير التمويل اللازم والمعرفة التقنية اللازمة لدعم خطط الأمير الطموحة لتحديث بلاده، وفى جولة الولايات المتحدة التى تستغرق ثلاثة أسابيع، سعى الأمير محمد بن سلمان إلى تجسيد هذا التغيير، حيث ابتعد عن ارتداء الملابس التقليدية السعودية وروج لنفسه كمصلح جاد أثناء الاجتماعات مع المسئولين الحكوميين والزعماء الدينيين ورجال الأعمال البارزين والمشاهير.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولى العهد، صوراً للقاء الذى جمع بن سلمان بمجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه خالد بن سلمان، سفير الرياض بواشنطن، بحسب سى إن إن.

ويذكر أن ولى العهد السعودى كان قد بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة فى 20 مارس الجارى، التقى فيها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وعدداً من المسئولين، حيث وقّع مجموعة من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات وشركات أمريكية.