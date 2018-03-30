غدا .. قطع المياه عن مدينة بنها 3 ساعات

القليوبية_نيفين طه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع بنها،قطع المياه عن مدينة بنها السبت المقبل،لمدة 3 ساعات مـن الســـاعــة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحا،نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه والـخـزان الـعـالى.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.