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الجمعة، 30 مارس 2018 11:14 ص
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علاج 246 مريض وتحويل 282 حالة بعد اكتشاف اصابتهم بفيروس سى لمستشفيات الإسكندرية

الجمعة، 30 مارس 2018 11:04 ص
علاج 246 مريض وتحويل 282 حالة بعد اكتشاف اصابتهم بفيروس سى لمستشفيات الإسكندرية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية الشئوون الصحية بالإسكندرية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى،علاج 246 مريض وتحويل 282 حالة بعد اكتشاف اصابتهم بفيروس سى لمستشفيات الإسكندرية.

وأوضحت المديرية إنه تم اكتشاف إصابة 840 مريض بالالتهاب الوبائى "فيروس سي" حتي الآن منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادره رئيس الجمهورية للقضاء علي الاصابه بالفيروس بين المصريين بنهايه عام 2020.

وأضافت المديرية فى بيانل لها،أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ 15644مواطنا من خلال قوافل متمركزة بأربعة نقاط بالحضره والمعمورة والدخيلة والعامرية تعمل 7 أيام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف إجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الاربعة من سن الـ18 سنة ، موضحة أنه تم صرف العلاج 246 مريضا وتحويل 282 حالة لمركز العلاج.

وأشارت إلي أن اجمالي المستهدف توقيع الكشف الطب عليه خلال المبادره التي تتم ب4 نقاط تمركز فوق سن 18 يبلغ 534 الف و938 شخصا حيث يستهدف 245 الف و87 شخصا في منطقه المنتزه و76 الف و749 شخصا في وسط و116 الف و716 شخصا في العجمي و87 الف و386 في العامرية.

 

         

 

 


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