ضبط أسلحة نارية و23 قطعة حشيش وتنفيذ 909 حكم بحملة أمنية فى سوهاج







سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج مدعومة بمجموعات قتالية أستهدفت حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين فيها وحائزى المواد المخدرة والهاربين من أحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12 حيازة المتهم مصطفى ع ن 40 سنة عامل ويقيم السمطا دائرة مركز البلينا جاري تحرير المحضر اللازم بمركز البلينا وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام حيازة المتهم أدهم ع أ 35 سنة عاطل ويقيم أولاد سالم دائرة مركز دار السلام جارى تحرير المحضر اللازم بمركز البلينا.

كما تمكنت الحملة من ضبط "30" قرص ترمادول المخدر وهاتف محمول حيازة المتهم كريم أ س 20 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجارتحرر عن ذلك المحضر رقم 507 إدارى مركز ساقلته لسنة 2018

وتم ضبط "23" قطعة من مادة الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ 270 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم محمد ع م 39سنة مزارع ويقيم شطوره دائرة مركز طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجارتحرر عن ذلك المحضر رقم 1078 إدارى مركز طهطا لسنة 2018.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 909 حكما متنوع منها 10 حكم جنائى و579 حكم حبس جزئى، و97 حكم مستأنف، و190 حكم غرامات جزئية، 34 غرامات مستأنفه، و9 مخالفات، و909 مبالغ مالية محصلة.