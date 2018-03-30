صور.. شواطئ البحر الأحمر تستعد لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع







البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت محافظة البحر الأحمر فى الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع، كونها من أكبر المحافظات التى تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين، لقضاء أعياد شم النسيم على شواطئ البحر الأحمر.

كانت بداية تلك الاستعدادت بشن رئيس مدينة القصير حملة مكبرة من الصحة والتموين على محلات الأسماك والفسيخ بالقصير، للتأكد من صلاحيتها استعدادا لشم النسيم .

من جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة للبدء فى التجهيز الاستعدادا لشم النسيم الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة، أنه سوف يتم التواصل مع مسئولى الشواطئ العامة والخاصة، لإعداد المنقذين لحماية حياة المواطنين، وتكليف مدير المرور بالتنسيق مع رؤساء المدن، لاحتواء الكثافة المرورية، وكذلك رفع حالة الطوارئ بمديريات الصحة والسكان والإسعاف .

فيما أكدت الدكتورة نجلاء شطا مدير مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه سيتم أيضا رفع حالة الطوارئ خلال أعياد الربيع، ومنع الإجازات للأطباء وطاقم التمريض داخل المستشفيات، لافتة إلى أنه سوف يجرى التنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، لوضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من الشواطئ العامة والخاصة خلال أعياد الربيع .

من جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أنه سوف يتم شن دوريات بحرية لوضع علامات إرشادية على الشواطئ العامة، وخاصة شواطئ الجزر، لتحديد الأماكن الممنوع السباحة فيها، حفاظا على أرواح المواطنين .

كما أكد غلاب أنه سوف يتم السماح للمواطنين بقضاء شم النسيم على جزيرة أبو منقار، حيث تعد تلك الجزيرة أقرب الجزر البحرية لمدينة الغردقة، وكانت فى حقبة من الزمن جزء من المدينة وانعزلت عنها، والدليل على ذلك أنها الجزيرة الوحيدة التى تنبت بها أشجار المانجروف التى تنمو على الشاطئ بغزارة .

وأضاف غلاب، أن الجزر الواقعة داخل نطاق محمية الجزر الشمالية، ممنوع إقامة أى أنشطة على أرضها، والمسموح به قيام أنشطة بمحيط شواطئها وليس على اليابس منها، إلا أن تلك الجزيرة ارتبطت ارتباطا ثقافيا قديما بأهل الغردقة الأصليين، حيث كانت فى المناسبات والأعياد يقوم الصيادين من أهالى المدينة باصطحاب أسرهم وقضاء يوما على شاطئ الجزيرة، وبسبب تلك الارتباطات سمحت وزارة البيئة لهم بقضاء يومى عيد الفطر وعيد شم النسيم على أرضها .

كان اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، قاد حملة من إدارة الصحة بالمدينة للمرور على المطاعم والمحلات التجارية استعدادا لأعياد شم النسيم .

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا بينها 3 محاضر غش تجارى، و5 محاضر نظافة عامة، و15 محضر شهادة صحية، وإعدام فورى لـ62 كيلو أسماك، كما تم سحب عينات أسماك ومنتجاتها ورنجة وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، لتحليها وبيان صلاحيتها من عدمه.