video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 30 مارس 2018 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظة

الجمعة، 30 مارس 2018 07:59 م
صور.. ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظة ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظة





جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق

اختتمت الهيئــــة العـــامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء اليوم، الجمعة، فعاليات ورشة الجرافيتى للحملة الإعلامية لترشيد المياه بمحافظة جنوب سيناء، برعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

 

وتضمنت فعاليات الختام إنهاء أعمال تصميم 5 لوحات جرافيتى بعنوان "الماء سر الحياة" بسور شركة المياه بالطور العاصمة، تنفيذ سيد محمد معلم تربية فنية، ومجدى السعيد موجه تربية فنية، باستخدام الألوان والزيوت والفرش المختلفة، للتعبير عن أهمية ترشيد المياه.

1
 

 

2

 

3
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات كأس افريقيا 2018 للترايثلون

وصول 1000 طن مواد غذائية لشمال سيناء خلال شهرين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية الثقافة بجنوب سيناء




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة