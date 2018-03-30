صور.. ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظة

صور.. ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظةالجمعة، 30 مارس 2018 07:59 م
ثقافة جنوب سيناء تختتم ورشة جرافيتى لحملة ترشيد المياه بالمحافظة
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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اختتمت الهيئــــة العـــامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء اليوم، الجمعة، فعاليات ورشة الجرافيتى للحملة الإعلامية لترشيد المياه بمحافظة جنوب سيناء، برعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.
وتضمنت فعاليات الختام إنهاء أعمال تصميم 5 لوحات جرافيتى بعنوان "الماء سر الحياة" بسور شركة المياه بالطور العاصمة، تنفيذ سيد محمد معلم تربية فنية، ومجدى السعيد موجه تربية فنية، باستخدام الألوان والزيوت والفرش المختلفة، للتعبير عن أهمية ترشيد المياه.
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