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س و ج.. القصة الكاملة لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينى

الجمعة، 30 مارس 2018 10:21 م
س و ج.. القصة الكاملة لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينى الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى





إعداد محمد سعودى - تصوير أ ف ب
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فى مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل الفلسطينيون بيوم الأرض للتعبير عن تمسّكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية، محتجين ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، خاصة مع مصادرة سلطات الاحتلال للأراضى السكنية الفلسطينية، فضلا عن استمراره فى قصف الفلسطينيين وقتل المتظاهرين المحتجين برصاص الأسلحة وقذائف الدبابات وغارات الطائرات. وفى هذا الإطار نستعرض المزيد من التفاصيل حول يوم الأرض الفلسطينى.

الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى
الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى

س.. ما سبب الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى؟

منذ عام ١٩٧٦- أى منذ 42 عاما- تخرج الاحتجاجات الوطنية الحاشدة فى كافة أنحاء فلسطين، اعتراضا على سياسات السلطات الإسرائيلية، بشأن مصادرة الأراضى الفلسطينية داخل الدولة العبرية والتى راح ضحيتها ٦ شهداء من "عرب إسرائيل".

الاحتلال يضرب الفلسطينيين
الاحتلال يضرب الفلسطينيين

س.. لماذا سمى بيوم الأرض الفلسطينى؟

يوم الأرض الفلسطينى يعد حدثا محوريا فى الصراع على الأرض، وفى علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسى الإسرائيلى، وقد سمى بهذا الاسم تعبيرا وتأكيدا عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الوطنية، بعدما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضى السكنية الفلسطينية.

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

 

س.. ما هو مشروع "تطوير الجليل" الذى كان سببا فى انطلاق يوم الأرض الفلسطينى؟

فى عام 1976، قامت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل" والذي كان في جوهره الأساسي هو "تهويد الجليل" وبذلك كان السبب المباشر لأحداث يوم الأرض هو قيام السلطات الصهيونية بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 48.

جانب من الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى
جانب من الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينى

س.. ما فعاليات يوم الأرض الفلسطينيى؟

تتمثل فعاليات يوم الأرض الفلسطينى فى انطلاق المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة والمسيرات الغاضبة من كافة المناطق الفلسطينية باتجاه مناطق الاستيطان والتماس، إضافة إلى تنظيم الإضرابات الشاملة فى كل محافظات الوطن، وإطلاق جداريات ومجسمات تعبر عن فلسطين بشكل عام.

أضف إلى ذلك، زراعة أشجار الزيتون فى الأراضى التى تم جرفها على يد الاحتلال، وافتتاح معارض تتضمن منتجات تراثية فلسطينية، وأشغالا يدوية، وتنظيم حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى إقامة المهرجانات الوطنية المختلفة.

علم فلسطين
علم فلسطين

 

س.. كم عدد شهداء فلسطين فى مسيرات يوم الأرض التى نظمت اليوم الجمعة؟

استشهد 16 فلسطينيا وإصيب نحو 1400 على الأقل، برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى موجهات مع القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينين.

س..  هل أعلنت الرئاسة الفلسطينية الحداد على أرواح الشهداء؟

نعم.. فقد أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اعتبار يوم الغد، يوم حداد وطنى على الشهداء الذين ارتقوا فى قطاع غزة خلال مشاركتهم فى مسيرة العودة الكبرى بذكرى يوم الأرض.

 

 

 


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