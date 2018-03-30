دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولى يجتمع بشأن غزة اليوم بطلب من الكويت

رويترز

قال دبلوماسى، إن مجلس الأمن سيعقد الجمعة جلسة مغلقة حول الوضع فى غزة بعد اندلاع مواجهات مع توجه عشرات الآلاف من سكان القطاع إلى الحدود الإسرائيلية فى احتجاجات واسعة ما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا على الأقل.

وأضاف الدبلوماسى الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع الذى سيعقد بناء على طلب الكويت سيبدأ فى الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى (22,30 ت ج).

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى يوم الأرض بقطاع غزة إلى 16 شهيدا، وإصابة 1400 فلسطينيا على الأقل، حسبما أكدت مصادر طبية فلسطينية.