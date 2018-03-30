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الجمعة، 30 مارس 2018 09:52 م
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دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولى يجتمع بشأن غزة اليوم بطلب من الكويت

الجمعة، 30 مارس 2018 09:23 م
دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولى يجتمع بشأن غزة اليوم بطلب من الكويت مجلس الأمن- أرشيفية





رويترز
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قال دبلوماسى، إن مجلس الأمن سيعقد الجمعة جلسة مغلقة حول الوضع فى غزة بعد اندلاع مواجهات مع توجه عشرات الآلاف من سكان القطاع إلى الحدود الإسرائيلية فى احتجاجات واسعة ما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا على الأقل.

وأضاف الدبلوماسى الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع الذى سيعقد بناء على طلب الكويت سيبدأ فى الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى (22,30 ت ج).

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى يوم الأرض بقطاع غزة إلى 16 شهيدا، وإصابة 1400 فلسطينيا على الأقل، حسبما أكدت مصادر طبية فلسطينية.

وفى وقت سابق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الفلسطينيين بالغاز من طائرات دون طيار، فيما أكدت وزارة الصحة استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز، إلا أن العدد فى تزايد.

 ودعت مستشفيات قطاع غزة فى الشمال المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

فى السياق ذاته، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات ما قامت به القوات الإسرائيلية،  من تعامل وحشى مع المظاهرات التى انطلقت فى غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض مما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين فى قطاع غزة حتى الآن، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التى أُزهقت، وأن الترهيب لن يؤدى إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود فى النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم.

 

 


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