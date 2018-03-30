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جامعة الزقازيق تنظم اليوم مؤتمر "ابن سينا العربى" حول الكيمياء

الجمعة، 30 مارس 2018 06:00 ص
جامعة الزقازيق تنظم اليوم مؤتمر "ابن سينا العربى" حول الكيمياء الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تنظم جامعة الزقازيق مؤتمر ابن سينا العربى بمشاركة عربية ودولية واسعة، حول الكيمياء غير متجانسة الحلقة وتطبيقاتها بالتعاون مع الجمعية المصرية للكيمياء الحلقية غير المتجانسة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة وذلك على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 30 مارس حتى 2 أبريل 2018 بمدينة الغردقة. 

صرح بذلك الدكتور عاطف عامر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم ورئيس المؤتمر، مشيرا أن المؤتمر يشارك فيه أساتذة وخبراء وباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والمصانع والشركات من داخل مصر وخارجها يمثلون 7 دول عربية و15 دولة من مختلف أنحاء العالم بهدف الوقوف على الجديد والحديث فى مجال الكيمياء البحتة والتطبيقية من أجل مزيد من التعاون لخدمة وتطوير الأبحاث بما يخدم المجتمع المصرى والعربى.

وأضاف عامر أن الجلسة الافتتاحية سوف يشارك فيها الدكتور سلطان أبو عرابى أمين اتحاد الجامعات العربية،والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولواء دكتور سيد مشعل رئيس الجمعية المصرية للكيمياء بالمركز القومى للبحوث ووزير الإنتاج الحربى الأسبق والدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية والصينية ووزير التعليم العالى السابق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور سيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين.


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