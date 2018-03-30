تموين بورسعيد يحيل مخالفين ببيع خبز مدعم للنيابة العامة استجابة لليوم السابع







بورسعيد – محمد فرج

استجاب ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "اضبط مخالفة".. الخبز التموينى المدعم يباع بسعر سياحى فى بورسعيد.

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ" اليوم السابع"، إنه نفذ حملة مكثفة من رجال مباحث التموين إلى منطقة بحر البقر ، وتم ضبط أحد الباعة الجائلين وبحوزته 1000 رغيف من الخبز التموينى المدعم معبأة داخل شنط بلاستيكية حمراء وبيعها بمنطقة السوق الكائن على جانبى كوبرى بحر البقر بالمخالفة للقانون .

وأضاف ناصر أن الحملة فتشت على المخابز للتأكد من مدى إلتزامها بالحصص المنصرفة له من الدقيق التموينى ومدى وصول الدعم للمستحقين.

وناشد وكيل وزارة تموين بورسعيد أهالى بحر البقر بالإبلاغ الفور فى حالة وجود مخالفات من المخابز أو محلات البدالين منوط بهم صرف المواد التموينية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .