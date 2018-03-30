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الجمعة، 30 مارس 2018 10:20 ص
خالد صلاح
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تركيا ترفض أى وساطة فرنسية للحوار مع التحالف العربى الكردى فى سوريا

الجمعة، 30 مارس 2018 09:00 ص
تركيا ترفض أى وساطة فرنسية للحوار مع التحالف العربى الكردى فى سوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أ ف ب
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رفضت تركيا الجمعة أى وساطة فرنسية لإجراء حوار بين أنقرة وقوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربى الكردى الذى استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ممثلين عنه.

وقال الناطق بإسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "نرفض أى جهد يهدف إلى تشجيع حوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية".

 وجاءت تصريحات كالين بعدما دعت باريس إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديموقراطية التى تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية التى تدينها أنقرة.

 


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