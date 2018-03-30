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الجمعة، 30 مارس 2018 01:20 م
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العراق: صد أكبر هجوم لـ "داعش" على أصغر القرى المحررة بديالى

الجمعة، 30 مارس 2018 01:10 م
العراق: صد أكبر هجوم لـ "داعش" على أصغر القرى المحررة بديالى تنظيم داعش الإرهابى





بغداد (أ ش أ)
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قال رئيس مجلس ناحية العظيم العراقية، محمد العبيدي، اليوم الجمعة، إن أهإلى "قرية البو مرعى" تمكنوا من صد أكبر هجوم نفذه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى على قريتهم، والتى تعتبر أصغر القرى المحررة داخل محافظة ديالى، مشيرا إلى أن الهجوم استمر أكثر من ساعة بمختلف الأسلحة .

وأضاف العبيدى - وفقا لقناة "السومرية نيوز"  أن " تنظيم داعش شن هجوما شرسا على " قرية البو مرعى" شمال ناحية العظيم فى ساعة متأخرة مساء أمس، والتى تمثل أصغر القرى المحررة وتضم 7 منازل سكنية فقط ".

وأشار إلى أن "أهإلى القرية خاضوا معركة مشرفة مع داعش استمرت أكثر من ساعة" ، لافتا إلى أن " نساء القرية كان لهن موقف شجاع فى تقديم الدعم لأزواجهن وأشقائهن، مضيفا أن بعضهن حمل السلاح وأطلقن النار للدفاع عن القرية فى موقف استثنائى".

وأوضح العبيدى أن شراسة الهجوم لم تكسر إرادة الأهالي، مشيرا إلى أن الأهإلى صمدوا حتى وصول التعزيرات والدعم القتالى.

 


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