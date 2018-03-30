الصليب الأحمر الدولى: مستعدون للاستجابة للأوضاع على حدود قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت، أن اللجنة الدولية رفعت من جهوزيتها استعدادا للاستجابة للأوضاع على حدود قطاع غزة مع انطلاق مسيرة العودة الكبرى وتقوم بمراقبة الأوضاع فى قطاع غزة عن قرب.

وقالت زقوت فى تصريح صحفى :"نحن على تواصل مع السلطات ومقدمى الخدمات الصحية فى مناطق الأحداث".

وأضافت "إن اللجنة الدولية رافقت الشعب الفلسطينى عبر الخمسين عاما الماضية وما زلنا ملتزمين بتخفيف التبعات الإنسانية المترتبة على الأوضاع الحالية".

ووصل الآلاف من الفلسطينيين بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة ونصبوا الخيام على بعد 700 متر من السياج الحدودى مع إسرائيل استجابة لدعوة الفصائل بتنظيم مسيرة العودة الكبرى والتى تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض" التى تحل فى الثلاثين من مارس كل عام.

واستشهد شاب فلسطينى وأصيب 7 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى حتى الآن فى مناطق متفرقة من قطاع غزة كما استهدف الاحتلال قبل قليل المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن كافة المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الجيش نشر أعدادا كبيرة من قواته على طول الشريط الحدودي، لمنع المتظاهرين المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى، من الاقتراب من السلك الفاصل، تجنبا لوصولهم إلى داخل المواقع الاسرائيلية.