الرئيس الفلسطينى يحمل الاحتلال دماء شهداء المظاهرات السلمية







كتب أيمن رمضان

حمل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن أرواح الشهداء الفلسطينيين الذى سقوط خلال الاحتجاجات السلمية بنيران الاحتلال، وتابع:"أحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين خرجوا فى الاحتجاجات السلمية الشعبية اليوم للتمسك بحقها فى تقرير المصير كباقى شعوب العالم".

وأضاف الرئيس الفلسطينى، أنه طالب الأمم المتحدة اليوم الجمعة بالعمل الفورى على توفير الحماية للشعب الفلسطينى من العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر والمتصاعد، وتابع:" كلفت مندوب دولة فلسطين بالأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية لحماية شعبنا ".

وشدد الرئيس الفلسطينى، على أن سقوط هذا العدد الكبير من المصابين والجرحى يستدعى تدخل المجتمع الدولة على وجه السرعة، وتابع:"رسالتنا فى القمة العربية المرتقبة هى التمسك بالثوابت الوطنية التى ضحى من أجلها الشعب الفلسطينى والأمة العربية وأحرار العالم وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".