الإثنين.. "دولفين" يحتفل باليوم العالمى للتوحد تحت عنوان "أمسك فى حلمك"







البحر الأحمر - عماد عرفة

ينظم مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، الإثنين المقبل، احتفالا تزامنًا مع اليوم العالمى للتوحد، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعدد من نجوم الفن، وذلك تحت عنوان "أمسك فى حلمك".

ومن جانبه، قال كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، أن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك للتعرف على مرضى التوحد، وكيفية التعامل معهم، والأساليب الجديدة فى علاجهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد، أنه من المقرر أن يحضر الحفل بجانب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، كلا من الفنان محمد ثروت، والفنان مجدى القاسم، والفنانة نادية مصطفى، وسميرة عبد العزيز، وخالد الكيب، وأركان فؤاد، والإعلامية تهانى البرتقالى، ويحضر من دولة باكستان الشيخ سيد صداقات.

وأعلن حسين فى بيانه، أنه على هامش الاحتفال باليوم العالمى للتوحد سيقيم مركز دولفين لأطفال التوحد، ماراثون جرى بمشاركة أطفال المركز وعدد آخر من أبناء القصير، يوم الأحد المقبل.