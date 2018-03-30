الإثنين.. "دولفين" يحتفل باليوم العالمى للتوحد تحت عنوان "أمسك فى حلمك"الجمعة، 30 مارس 2018 07:15 م
أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
ينظم مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، الإثنين المقبل، احتفالا تزامنًا مع اليوم العالمى للتوحد، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعدد من نجوم الفن، وذلك تحت عنوان "أمسك فى حلمك".
ومن جانبه، قال كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل، أن الهدف من الاحتفال هو إدخال البهجة والفرحة على الأطفال داخل المركز، وكذلك للتعرف على مرضى التوحد، وكيفية التعامل معهم، والأساليب الجديدة فى علاجهم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز دولفين لأطفال التوحد، أنه من المقرر أن يحضر الحفل بجانب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، كلا من الفنان محمد ثروت، والفنان مجدى القاسم، والفنانة نادية مصطفى، وسميرة عبد العزيز، وخالد الكيب، وأركان فؤاد، والإعلامية تهانى البرتقالى، ويحضر من دولة باكستان الشيخ سيد صداقات.
وأعلن حسين فى بيانه، أنه على هامش الاحتفال باليوم العالمى للتوحد سيقيم مركز دولفين لأطفال التوحد، ماراثون جرى بمشاركة أطفال المركز وعدد آخر من أبناء القصير، يوم الأحد المقبل.
إضافة تعليق
رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية
روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة