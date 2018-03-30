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ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 8 فلسطينيين وأكثر من 550 مصابا "تحديث"

الجمعة، 30 مارس 2018 02:12 م
ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 8 فلسطينيين وأكثر من 550 مصابا "تحديث" مسيرة العودة





كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء
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استشهد 8 شبان فلسطينيين وأصيب أكثر من 550 آخرين في المواجهات التي اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.

 

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، والشاب أحمد إبراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، ومحمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الأرض إلى 7 خلال المواجهات فيما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

 


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