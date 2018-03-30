ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 5 فلسطينيين وأكثر من 370 مصابا







كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء

استشهد 5 شبان واصيب أكثر من 370 آخرين فى المواجهات التى اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الارض الى 5 حيث استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية إصابة أكثر من 370 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح فى عدة مواجهات اندلعت فى نقاط التماس مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع مسيرات العودة.