ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 5 فلسطينيين وأكثر من 370 مصابا

ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 5 فلسطينيين وأكثر من 370 مصاباالجمعة، 30 مارس 2018 01:42 م
مسيرات فلسطينية
كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء
إضافة تعليق
استشهد 5 شبان واصيب أكثر من 370 آخرين فى المواجهات التى اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال.
وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الارض الى 5 حيث استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية إصابة أكثر من 370 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح فى عدة مواجهات اندلعت فى نقاط التماس مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع مسيرات العودة.
إضافة تعليق
"مقابل الحماية".. قطر تنقذ إيران اقتصاديا وتفتح أسواقها للعمالة الإيرانية.. شركات تميم توظف ممرضات طهران.. والجزيرة ترد الجميل بنشر مقالا لوزير خارجيتها.. و"الحرس الثورى" يؤكد دعمه لنظام "الحمدين" الإرهابى
كيف تحصل الدولة غرامة المتخلفين عن الانتخابات؟ قانونيون: أمر جنائى ولن تضاف لفاتورة الكهرباء أو تخصم من الرواتب.. محمود كبيش: من يروج لهذا جاهل بالقانون.. وصلاح فوزى: الغرامة حق قانونى ويحتاج آليات محددة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة