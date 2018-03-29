14667 صوتا للسيسى و515 لموسى بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم - محمد عوض - جمال حراجى

أعلن المستشار محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة العامة بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، أن عدد المقيدين باللجان 39066 ناخبا وناخبة وعدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم 16671 ناخبا وناخبة وعدد الأصوات الباطلة 1489، والصحيحة 15182 .

وأضاف رئيس اللجنة العامة للقنطرة شرق، أن المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 14667 صوتا بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 515 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين الماضى، وانتهى الاستحقاق الديمقراطى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى وثالث أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.