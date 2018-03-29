ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون







أ ش أ

التقى صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، فى نيويورك، الخميس، الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية السعودى عادل الجبير.