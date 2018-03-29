وزير الإعلام الكويتى: "الكويت للمحركات" ستكون مقصدا عالميا للبطولات الدولية







الكويت (أ ش أ)

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، إن مدينة الكويت للمحركات الرياضية التى افتتحها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، ستكون مقصدا عالميا لاستقطاب البطولات والمسابقات على كل مستوياتها الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف الجبرى – فى بيان صادر عنه اليوم الخميس - أن هذا الصرح الرياضى الكبير، يعتبر من أكبر مدن رياضة المحركات فى العالم، وطرازا ووجهة عالمية لهذه الرياضة، مشيرا إلى أنه سيكون ميدانا لصقل المهارات، وتنمية القدرات، واكتساب الخبرات الرياضية للشباب الكويتى المبدع من أبطال وممارسى ومحبى رياضة المحركات بمختلف منافساتها وفئاتها.

وأكد أن الكويت لن تألو جهدا بتوفير كل متطلبات الشباب وما يحتاجونه من دعم ومقومات، للقيام بأنشطتهم وصقل هوايتهم ومواهبهم فى بيئة متكاملة ومحفزة، تساهم فى تمكينهم من إطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم فى جميع الميادين والمجالات، باعتبارهم ثروة الوطن والركيزة الأساسية للكويت حاضرا ومستقبلا.

يذكر أن مدينة الكويت للمحركات الرياضية التى افتتحت أمس الأربعاء بمنطقة عريفجان جنوبى الكويت، تعتبر معلما من الطراز العالمى، ووجهة عالمية لرياضة المحركات؛ حيث تبلغ مساحتها 6ر2 مليون متر مربع، وتحتوى على العديد من حلبات السباق، بالإضافة إلى العديد من البنية التحتية اللازمة لرياضة المحركات الرياضية.