مصدر ملاحى: عبور 18 سفينة ميناء بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

مصدر ملاحى: عبور 18 سفينة ميناء بورسعيد رغم سوء الأحوال الجويةالخميس، 29 مارس 2018 11:51 ص
ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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أكد مصدر ملاحى بهيئة قناة السويس، بأنه رغم سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد، بسبب نوة "العوه" والرياح الخماسية، عبرت صباح اليوم 18 سفينة بميناء بورسعيد، فضلا عن دخول قوافل الجنوب للميناء المحورى.
وقال المصدر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إننا نعمل فى نطاق محدود نظرا لزيادة سرعة الرياح التى وصلت لـ33 عقدة فى الساعة، والعاصفة الترابية التى أدت إلى حجب الرؤية، الأمر الذى دفعنا أن نتعامل بحرص شديد جدا لعدم اصطدام السفن بعضها البعض أو بأرصفة الميناء، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية بموانئ بورسعيد.
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