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مدير المرور يتفقد الطرق السريعة والصحراوية ويشدد على تأمين الرحلات

الخميس، 29 مارس 2018 09:15 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة والصحراوية ويشدد على تأمين الرحلات حملات مرورية - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.


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