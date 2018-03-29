محافظ شمال سيناء يوجه بحصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة

محافظ شمال سيناء يوجه بحصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظةالخميس، 29 مارس 2018 06:23 م
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أنه تم توجيه جميع المديريات والإدارات المركزية بحصر جميع أصول الدولة غير المستغلة من المنشآت والمبان والأراضى الفضاء، وأن جميع الجهات ستقوم بعمل الحصر المناسب فى موعد غايته يوم الإثنين المقبل.
جاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس، برئاسة المحافظ، والذى عقد فى مقر الديوان العام للمحافظة فى مدينة العريش.
وشدد المحافظ على رؤساء ومدراء المصالح الحكومية بالمحافظة بضرورة الاهتمام بشكاوى ومشاكل المواطنين والعمل على سرعة حلها، والرد على المكاتبات وشكاوى المواطنين التى ترد إلى المحافظة من بعض الجهات الرسمية، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وقال محافظ شمال سيناء إنه يجب الرد على مكاتبات رئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة، وعلى رئاسة مجلس الوزراء خلال 72 ساعة"، لافتًا إلى ضرورة التركيز على التفاعل مع المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات والجهات المعنية مع اللقاء الدورى مع تلك الجهات لعرض المشاكل الموجودة أولًا بأول.
كما شدد المحافظ على الرقابة التموينية والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسواق والسلع الموجودة، والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات من خلال مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بتنظيم حملات مشتركة لمراقبة الأسعار ومدة الصلاحية، والرقابة على الجمعيات الاستهلاكية الفئوية داخل المصالح الحكومية لتوفير المنتجات للعاملين بأسعار مناسبة ووفقًا لاحتياجاتهم.
وأشاد محافظ شمال سيناء بوعى المواطن السيناوى، وتفهمه للظروف الحالية وحرصه على دعم الدولة المصرية.
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