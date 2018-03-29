محافظ بنى سويف: وعى المواطنين سبب ارتفاع نسبة التصويت فى انتخابات الرئاسة







بنى سويف أيمن لطفى

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف التحية والشكر لكل أهالى المحافظة لحرصهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، والتى انتهت أمس، ووصلت نسبة المشاركة فى بنى سويف إلى 47% "حسب المؤشرات الأولية لغرفة عمليات المحافظة"، موضحًا أن شعب بنى سويف رسم فيها أجمل لوحة وصورة مشرفة احتوت مكوناتها على التلاحم بين المجتمع، ومقدار الوعى والحس الوطنى الذى يمتلكه وإدراكه بضرورة أن تستكمل مصر مشوارها نحو التنمية والبناء وغد أفضل

وأشاد حبيب، اليوم الخميس، بتوافد الموطنين من الرجال والسيدات والشباب وكبار السن، إلى لجان الاقتراع حتى الساعات الأخيرة قبل اغلاق اللجان والذى أدى إلى زيادة مدة التصويت إلى الساعة العاشرة مساء فى اليوم الأخير، مشيرا إلى المشهد الرائع الذى تجسد فى إصرار المواطنين "بكثافة غير مسبوقة على الإدلاء بأصواتهم رغم تقلبات الطقس من عواصف وأتربة.

كما أشاد محافظ بنى سويف بالدور الوطنى الكبير للمرأة السويفية والتى ضربت أروع الأمثلة فى حب الوطن وهو ما ظهر واضحا فى كثافة حضورها اللجان الانتخابية، مؤكدًا على أنها دائما وكالعادة فى طليعة المشاركين فى أية مناسبة وطنية وخير دليل على ذلك حضورها ودعمها الكبير فى ثورة 30 يونيه والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح.

ووجه شريف حبيب تحية تقدير وإعزاز للأشخاص ذوى الإعاقة وحرصهم على المشاركة فى الانتخابات بكثافة عالية حيث وصل عدد الناخبين منهم إلى أكثر من 9 آلاف ناخب من ذوى الإعاقة، وبرهنوا بالواقع العملى على حرصهم على المشاركة فى بناء وطنهم، ومقدار الوعى السياسى لديهم، مشيرا إلى أنه تم فى خطوة غير مسبوقة تشكيل غرفة عمليات بإدارة شئون الإعاقة بديوان عام المحافظة لرصد وتسجيل أعداد الناخبين من ذوى الإعاقة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم

وأعرب محافظ بنى سويف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن شعب بنى سويف عن كامل الشكر والاعتزاز للدور الكبير الذى بذله رجال القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ودورهم فى إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل المتميز، حيث تمت العملية الانتخابية فى أجواء أمنة وهادئة وبشكل حضارى

تجدر الإشارة الإشارة إلى أن محافظة بنى سويف وضعت خطة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكرى ومديرية الأمن والجهات الأمنية المعنية وكافة القطاعات الخدمية لضمان الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، وتم مراجعة تنفيذ كافة الاستعدادات من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للمقار واللجان الانتخابية بالمدن والقرى، حيث بلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألف ناخبا وناخبة موزعين على 482 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.