محافظ الإسماعيلية يهدى شقة لمواطن تحدى الإعاقة وأدلى بصوته فى الانتخابات







الإسماعيلية – جمال حراجى

وافق اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بشكل فورى على تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمواطن حامد سعد البسطويسى أحد مواطنى مركز ومدينة القنطرة شرق من متحدى الإعاقة والذى شارك بصوته فى انتخابات الرئاسة رغم الإعاقة التى يعانى منها.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمواطن وزوجته فى حضور متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، حيث أكد حامد للمحافظ أن إعاقته لم تمنعه من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشاد المحافظ بوطنية حامد الذى يعتبر نموذجا رائعا لمتحدى الإعاقة وضرب مثلا يحتذى به فى الولاء والانتماء للوطن.