video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يطلق حملة نظافة شعبية لاحتواء تداعيات العاصفة الترابية

الخميس، 29 مارس 2018 04:21 م
محافظ أسوان يطلق حملة نظافة شعبية لاحتواء تداعيات العاصفة الترابية اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان





أسوان /أ ش أ/
إضافة تعليق

أطلق محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، حملة نظافة مفتوحة للمشاركة من جميع أبناء المحافظة، بعنوان "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع" بدءا من غد الجمعة، وبعد غدٍ السبت، بهدف احتواء تداعيات العاصفة الترابية التي ضربت مدن ومراكز المحافظة.
 
وقال المحافظ في بيان اليوم الخميس، إن الحملة تسعى لاستثمار حالة الحماس والحراك الوطني لدى الشارع الأسواني، عقب انتهاء انتخابات الرئاسة التي شهدت زخمًا شعبيًا غير مسبوق، موضحًا أن الحملة تستهدف قيام كل أسرة بنظافة منزلها من الداخل ثم استكمال العمل بالنظافة أمام المنزل والشارع الذي يقع به .
 
وطالب المحافظ المشاركين في الحملة، بضرورة الترشيد الشديد في استخدام المياه، والتواصل مع المتطوعين من المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة في الحملة، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهاته لمجالس المدن والمسئولين عن مشروع النظافة، بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذه المبادرة سواء في النظافة العامة أو التجميل من معدات وصناديق قمامة.
 
وناشد المحافظ، الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، والتجار الشرفاء وكل قيادات المجتمع المدني، بالمساعدة في تنفيذ هذه الحملة لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخاصة بعد فترة سوء الأحوال الجوية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ أسوان يزور منزل الحاجة خضرة بعد ترميم منزلها

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ اسوان

حمله نظافه




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة