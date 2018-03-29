محافظ أسوان يطلق حملة نظافة شعبية لاحتواء تداعيات العاصفة الترابية







أسوان /أ ش أ/

أطلق محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، حملة نظافة مفتوحة للمشاركة من جميع أبناء المحافظة، بعنوان "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع" بدءا من غد الجمعة، وبعد غدٍ السبت، بهدف احتواء تداعيات العاصفة الترابية التي ضربت مدن ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ في بيان اليوم الخميس، إن الحملة تسعى لاستثمار حالة الحماس والحراك الوطني لدى الشارع الأسواني، عقب انتهاء انتخابات الرئاسة التي شهدت زخمًا شعبيًا غير مسبوق، موضحًا أن الحملة تستهدف قيام كل أسرة بنظافة منزلها من الداخل ثم استكمال العمل بالنظافة أمام المنزل والشارع الذي يقع به .

وطالب المحافظ المشاركين في الحملة، بضرورة الترشيد الشديد في استخدام المياه، والتواصل مع المتطوعين من المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة في الحملة، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهاته لمجالس المدن والمسئولين عن مشروع النظافة، بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذه المبادرة سواء في النظافة العامة أو التجميل من معدات وصناديق قمامة.

وناشد المحافظ، الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، والتجار الشرفاء وكل قيادات المجتمع المدني، بالمساعدة في تنفيذ هذه الحملة لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخاصة بعد فترة سوء الأحوال الجوية.