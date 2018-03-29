مجدى يتهم "الهانم الناشز":حولتنى من عامل إلى زوج وطردتنى بعدما حولتها إلى أم

مجدى يتهم "الهانم الناشز":حولتنى من عامل إلى زوج وطردتنى بعدما حولتها إلى أمالخميس، 29 مارس 2018 06:00 ص
كتبت أسماء شلبى
أقام شاب دعوى،طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، التى طردته للشارع، ورفضت منحه راتبه طوال شهور بعدما أنجبت منه وحققت حلم الأمومة.
أقام شاب دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ،طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، التى طردته للشارع، ورفضت منحه راتبه طوال شهور حيث كان مجرد عامل لديها وذلك بعدما أنجبت منه طفلا وحققت حلم الأمومة.
وقال "مجدى.ف" البالغ من العمر 26 سنة فى دعواه رقم 1978 لسنة 2018،بأنها طلبته للزواج رغم أنه يعمل لديها باليومية وأقنعته بأنها تريد رجل يهتم بها ولا إلا إنها بعد حملها وإنجابها طفل تغيرت معاملتها وهددته بالحبس.
وأضاف "مجدى":عانيت من ظروف اقتصادية صعبة جعلتنى أتخلى عن إكمال مسيرتى التعليمية وترك الجامعة والذهاب للعمل فى الأردن وبعد أن تدهورت أوضاعى عدت إلى مصر ،وبحثت عن فرصة ثم لجئت لسيدة ثرية فى الأربعين من عمرها وظفتنى مشرف على العاملين لديها فى المنزل باليومية.
وأضاف :بعد فترة وجدتها تطلب الزواج منى وتصارحنى برغبتها فى أن تصبح أم ولا تريد خوض تجربة الزواج مرة أخرى بعد تطليقها واتفقنا على أن أتزوجها وأستمر فى العمل كمشرف ولن أصرح لأحد ثم حملت بطفلى وبعد الانجاب وتسجيل الرضيع بشكل رسمى طردتنى وطلبت منى تطليقها ثم فوجئت بها تقيم دعوى خلع وهددتنى إذا صرحت بوجود إى صلة بينى وابنى بالتشريد وربما الحبس.
واستطرد"مجدى": طوال شهور الزواج كانت لا تعطينى راتبى وبعدها طردنى وتركتنى فى حالة مزرية بدون دخل وأصبحت مهدد بالحبس بسبب اتهاماتها الباطلة لى بالتعدى عليها بعد أن دمرت حياتى ولا أجد حتى مكان أقيم فيه .
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بواسطة:
مصطفى قطب
القوامة
قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ}. أولا ابحث عن عمل شريف تستطيع ان تتقوت منه وتكون قادر على تحمل أعبائك وأعبائك أبنك من هذه السيدة وتتكفل بنفقته بالكامل حتى أرضاعه وبعد ذلك تطالب بأن تكون أبوه وسئول عنه وبالخيار عند السن القانونى لك ان تطلب حضانته وهذا من حقك وكذلك رؤيته وهو فى حضانة أمه .
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بواسطة:
بنت مصرية
وماذا كنت تنتظر !!
يا اخى انت بعت نفسك من البداية لأمرأة فى عمر امك لأنها صاحبة العمل الذى تنفق منه , والست صارحتك من الأول انها أصلا مش عاوزة تكرر تجربة الزواج بعد طلاقها !! وانها هتتجوزك بس علشان تخلف !! وقالت انك راجل غلبان مش هتعرف تاخد منها حق ولا باكل , تتجوزك وتخلف منك وبعدين ترميك ولو رفضت تطلقها تخلعك !! واستعرت تعلن انها مراتك وبتهددك بالحبس لو جبت سيرة لحد انها مراتك !! وطبعا عمرها ما هتعرف بنتك انك أبوها !!غالبا هتفهمها انك ميت !!وانت رضيت على نفسك الذل ده وقبلت !! زعلان ليه دلوقتى ؟؟ يا اخى مكانش فيه أى مبرر يجبرك تعمل فى نفسك كده وتبيع نفسك بالشكل المهين ده !! كنت تقدر تشتغل أى شغل تاكل منه لقمة عيشك بعرق جبينك بدال ما تبيع نفسك لست عديمة الدين والضمير زى دى !! بصراحة انت تستاهل !!