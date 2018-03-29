مؤشر نيكى اليابانى يصعد بدعم من مكاسب أسهم شركات التجزئة والأغذية







رويترز

صعدت البورصة اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، بدعم من مكاسب أسهم الطلب المحلى، لكن وسط هذا الارتفاع تراجع سهم "تاكيدا" للصناعات الدوائية بعدما قالت الشركة إنها تدرس تقديم عرض لشراء "شاير"، المدرجة فى لندن، بقيمة قد تتجاوز 40 مليار دولار.

وأغلق مؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.6%، عند 21159.08 نقطة، وصعدت أسهم شركات التجزئة والأغذية، لكن أسهم التكنولوجيا واجهت ضغوطا، مقتدية بنظيرتها الأمريكية.

وزاد سهم "سفن آند آى" القابضة 1.5%، بينما ارتفع سهم لوسون 1.4%، وصعد سهم مجموعة "آساهى" القابضة للخمور 3.5%، لكن هوى سهم "تاكيدا" 7.5%، بعد تصريح الشركة بأنها فى مرحلة مبدئية واستكشافية لدراسة الاستحواذ على شاير، ولكنها لم تتواصل مع مجلس إدارة الأخيرة.

على الجانب المقبل، قالت شركة "شاير" المدرجة فى بورصة لندن، وتبيع أدوية علاج أمراض نادرة واضطراب نقص الانتباه، إنها علمت بشأن بيان "تاكيدا"، وأكدت أنها لم تتواصل معها.

وقال محلل للسوق فى طوكيو: "المستثمرون قلقون من أن تثقل هذه الصفقة كاهل تاكيدا بديون كبيرة، إذ تقل قيمتها السوقية عن شاير"، وواجهت أسهم قطاع التكنولوجيا ضغوطا، إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 1.9% بينما انخفض سهم أدفانتست 1%، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1704 نقاط.