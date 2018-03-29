مؤشرات أولية.. 858 صوتا للسيسى و 39 لموسى بلجان مركز نخل بسيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

أسفرت المؤشرات الأولية، لأعمال فرز الأصوات فى لجان مركز نخل بوسط سيناء عن حصول الرئيس السيسى على 858 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى على 39 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.