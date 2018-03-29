مؤشرات أولية.. 47 ألف 465 صوت لليسيسي مقابل 1487 لموسي فى مركز مشتول السوق

مؤشرات أولية.. 47 ألف 465 صوت لليسيسي مقابل 1487 لموسي فى مركز مشتول السوقالخميس، 29 مارس 2018 01:46 ص
فرز الاصوات
الشرقية – إيمان مهنى
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انتهي مركز مشتول السوق بالشرقية ، من أعمال فرز الأصوات في لجان المركز و عددها 65 لجنة انتخابية في 33 مقر انتخابي ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الاصوات الصحيحة 48 الف 952 صوت منهم 47 الف 465 صوت للرئيس السيسي ، مقابل 1487 صوت لموسي ، 3078 صوت باطل .
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