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مؤشرات أولية.. 47 ألف 465 صوت لليسيسي مقابل 1487 لموسي فى مركز مشتول السوق

الخميس، 29 مارس 2018 01:46 ص
مؤشرات أولية.. 47 ألف 465 صوت لليسيسي مقابل 1487 لموسي فى مركز مشتول السوق فرز الاصوات





الشرقية – إيمان مهنى
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انتهي مركز مشتول السوق بالشرقية ، من أعمال فرز الأصوات في لجان المركز و عددها  65 لجنة انتخابية في 33 مقر انتخابي ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الاصوات الصحيحة 48 الف 952 صوت منهم 47 الف 465 صوت للرئيس السيسي ، مقابل 1487 صوت لموسي ، 3078 صوت باطل .

 

 


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