مؤشرات أولية.. 47 ألف 465 صوت لليسيسي مقابل 1487 لموسي فى مركز مشتول السوق







الشرقية – إيمان مهنى

انتهي مركز مشتول السوق بالشرقية ، من أعمال فرز الأصوات في لجان المركز و عددها 65 لجنة انتخابية في 33 مقر انتخابي ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الاصوات الصحيحة 48 الف 952 صوت منهم 47 الف 465 صوت للرئيس السيسي ، مقابل 1487 صوت لموسي ، 3078 صوت باطل .