مؤشرات أولية.. 143761 صوتا لـ"السيسى" مقابل 5956 لـ"موسى" بديروط فى أسيوط

مؤشرات أولية.. 143761 صوتا لـ"السيسى" مقابل 5956 لـ"موسى" بديروط فى أسيوطالخميس، 29 مارس 2018 03:30 ص
فرز الأصوات
أسيوط ـ محمود عجمى
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انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية من فرز أصوات لجان مركز ديروط فى أسيوط، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 143761 صوتًا مقابل 5956 لموسى مصطفى موسى، وبلغ عدد إجمالى الأصوات الباطلة 11525 صوتًا مقابل 149717 صوتا صحيحا وبلغ إجمالى عدد الأصوات الحضور 161242 ناخبا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت صباح الاثنين، حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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