مؤشرات أولية.. لجنة 9 بقصر النيل 2306 أصوات للسيسى مقابل 128 لموسى

مؤشرات أولية.. لجنة 9 بقصر النيل 2306 أصوات للسيسى مقابل 128 لموسىالخميس، 29 مارس 2018 12:19 ص
فرز الانتخابات
كتب هانى الحوتى
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اعتمد المستشار عبد المجيد النظامى، رئيس اللجنة العامة لدائرة قصر النيل، نتيجة فرز الأصوات باللجنة الفرعية رقم 9 بمحافظة القاهرة بمدرسة الاتحاد النموذجى، وجاءت نتائجها كالآتى: 2306 أصوات لصالح للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 128 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، و531 صوتا باطلا، وذلك من أصل 7025 مقيدا باللجنة، فيما أدلى 2965 ناخب بأصواتهم. وتعد لجنة الانتخابات بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة هى اللجنة العامة، وتضم 11 لجنة فرعية.
ويتولى المستشار عبد المجيد النظامى رئيس محكمة الجنايات القاهرة، رئاسة اللجنة، والمستشار محمد فؤاد السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائبا له، ويعاونه كلا من المستشار حاتم أبو زيد رئيس محكمة النقض، المستشار سمير محمد على محام عام أول مجلس الدولة ، المستشار علاء الدين شهيب ، المستشار وفاء محمود إبراهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، المستشار عزة مصطفى عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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