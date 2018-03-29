مؤشرات أولية.. لجنة 5 معهد دينى القوصية أسيوط.. السيسى 2092 صوتا وموسى 76

مؤشرات أولية.. لجنة 5 معهد دينى القوصية أسيوط.. السيسى 2092 صوتا وموسى 76الخميس، 29 مارس 2018 12:20 ص
فرز التصويت
كتب محمد شرقاوى
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أسفرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز اللجنة رقم 5 بالمعهد الدينى بالقوصية فى أسيوط، عن حصول عبد الفتاح السيسي على 2092 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 76 صوتا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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