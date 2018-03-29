مؤشرات أولية.. لجنة مدرسة شدوان بالغردقة: السيسى 858 صوت وموسى 35

البحر الاحمر - عماد عرفة

أنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة شدوان الابتدائية بالغردقة من فرز الأصوات اللجنة حيث ادلى باصواتهم 1001 مواطن حصل عبد الفتاح السيسي 858 وموسى مصطفي 35 وكان عدد الأصوات الباطله 108.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.