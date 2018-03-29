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خالد صلاح
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مؤشرات أولية.. لجنة قصر ثقافة أسوان: السيسي يحصد 1054 صوتا مقابل 49 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 01:41 ص
مؤشرات أولية.. لجنة قصر ثقافة أسوان: السيسي يحصد 1054 صوتا مقابل 49 لموسى عمليات الفرز بالمحافظات





أسوان عبد الله صلاح _ ندى سليم _ صلاح المسن
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كشفت نتائج الفرز الأولية باللجنة الانتخابية بقصر ثقافة أسوان، والتى بلغت إجمالى النتائج بها لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى بنحو 1054 صوتا، فى حين بلغ عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح موسى مصطفى موسى 49 صوتا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 94 صوتا. 

 

يذكر أن غرفة العمليات بمحافظة أسوان ذكرت عدم تلقيها أى شكاوى خلال سير العملية الانتخابية على مدار الأيام الماضية. ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة أسوان 971 ألفا و280 مواطنا يصوتون فى 249 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و229 مركزا انتخابيا. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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