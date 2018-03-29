مؤشرات أولية.. لجنة رقم 20 بمركز جرجا بسوهاج 2115 للسيسى و 41 لموسى







كتب محمود الضبع

اعتمد المستشار محمد بهاء عبدالمجيد رئيس اللجنة الفرعية رقم 20 لبندر جرجا بمحافظة سوهاج، نتيجة فرز الأصوات ومقرها مدرسة السلام الابتدائية ، وجاءت نتائجها كالآتى: 2115 صوتا لصالح للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 41 صوتا للمرشح موسي مصطفي موسى و 91 صوتا باطلا،

وذلك من أصل 6066 مقيد باللجنة، فيما أدلى 2255 ناخب بأصواتهم.



الفرز بلجنة مدرسة السلام الابتدائية بجرجا

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

الفرز بلجنة مدرسة السلام الابتدائية بجرجا

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء