مؤشرات أولية.. لجنة بلبيس العامة بالشرقية: السيسى 182 ألف صوت وموسى 5718







الشرقية – إيمان مهنى

انتهت اللجنة العامة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ،و تضم 102 لجنة فرعية من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، أن إجمالى عدد الأصوات الحضور 202 ألفا 405 أصوات، والأصوات الصحيحة 188 ألفا و157 صوتا، حصل الرئيس السيسى منها على الرئيس السيسى 182 ألفا 439 صوتا مقابل 5718 صوتا لموسى ، 14 ألفا و248 صوتا باطلا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.