مؤشرات أولية.. اللجنة العامة 2 بالأقصر: 31426 صوتًا للسيسى و 702 لموسى







الأقصر (أ ش أ)

أعلن المستشار عباس حسن، رئيس اللجنة العامة (رقم 2) المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأقصر، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، على 31 ألفًا و426 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى، على 702صوت.

وقال المستشار عباس حسن إن إجمالى عدد الناخبين بدائرة المركز التى تضم 22 لجنة عامة بلغ 96390 ناخبًا، أدلى منهم 33531 ناخبًا بأصواتهم فى العملية الانتخابية، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 32128 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1403 أصوات.