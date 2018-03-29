مؤشرات أولية.. اللجنة العامة لمركز ميت غمر: السيسي 44077 صوت وموسى 896 صوت







الدقهلية - شريف الديب

أسفرت مؤشرات الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية، باللجنة العامة رقم 3 بقسم شرطة ميت غمر ومقرها نادي ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبلغ عدد اللجان بها 18 لجنة فرعية داخل 18 مقرًا انتخابيًا.

وبلغ إجمالي المقيدين في جميع اللجان 101082 ناخبًا، وبلغ إجمالي الأصوات 47455 صوتًا، والأصوات الصحيحة 44973 صوتًا.

وحصل المرشح الاول عبدالفتاح السيسي على 44077 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 896 صوتًا ، وبلغ عدد الاصوات الباطلة و2482 صوت.